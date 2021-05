publié le 07/05/2021 à 07:04

Le drame aurait-il pu être évité ? Chahinez, 31 ans, a été abattue mardi et brûlée vive à Mérignac par son mari violent, pourtant déjà condamné. Deux missions d'inspections vont être lancées après le féminicide afin de comprendre comment la victime a pu être tuée alors qu'elle avait déposé plainte et que l'homme avait été condamné il y a un an pour violences conjugales.

Car il y a sans doute eu des failles dans ce dossier, sur le suivi de l'agresseur, Mounir B. ,44 ans, déjà sanctionné pour des faits similaires, condamné, incarcéré, puis libéré sans que les enquêteurs ne parviennent à suivre sa trace. Le manque de collaboration entre les services a probablement été fatal.

La question d'échange d'informations entre les services est centrale. Clairement, Mounir B. était recherché par la police depuis des semaines, il faisait l'objet d'une plainte pour violences déposée par la victime le 15 mars dernier. S'il avait été interpellé, il serait immédiatement retourné en prison.

Introuvable, mais présent à certains rendez-vous

Mais impossible de lui mettre la main dessus, introuvable, selon la procureure de Bordeaux. Pourtant, dans le même temps, Mounir B. a répondu à plusieurs convocations de son conseiller d'insertion et de probation et s'est présenté physiquement fin mars et mi-avril à deux rendez-vous, alors qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées.

Il était donc en lien régulier avec les services pénitentiaires d'une part et hors du radar de la police d'autre part. Les inspections devront observer s'il y a eu des manquements, des oublis dans les échanges entre les policiers, le conseiller d'insertion et le juge d'application des peines.

