Coronavirus : les autorités donnent leur feu vert au concert-test de Paris

publié le 12/05/2021 à 00:33

C'est officiel : les autorités ont donné leur feu vert au concert-test de Paris, qui devrait se dérouler à Bercy le 29 mai prochain, a annoncé le Prodiss (Syndicat du spectacle musical et de variété), ce mardi.

Le "projet d'expérimentation 'Ambition Live Again' (nom de l'expérimentation parisienne), porté par le Prodiss depuis plusieurs mois, est désormais autorisé, comme la ministre de la Culture l'a annoncé devant les membres du Conseil national des professions du spectacle (CNPS)" réunis mardi, a indiqué le syndicat.

"Il s'agit d'un projet porteur d'espoir pour un secteur qui en a besoin et qui est à l'arrêt depuis maintenant 14 mois (...) C'est aujourd'hui que la reprise de septembre se prépare", ajoute le Prodiss dans son communiqué. Ce concert-test "devrait se tenir le 29 mai" à Bercy, avec un groupe de 5.000 personnes y assistant et 2.500 personnes restées à leur domicile, expliquait récemment l'AP-HP, en charge du volet scientifique.

Le groupe Indochine prêt à participer

Ce concert "se déroulera en configuration debout dans une salle fermée", précisait l'AP-HP dans un communiqué. En effet, depuis plus d'un an, les concerts debout sont bannis en raison de l'épidémie de coronavirus, qui a mis de nombreux secteurs, dont celui de la culture, à l'arrêt.

Le groupe Indochine s'est d'ores et déjà dit prêt à participer à ce concert-test parisien : "On veut le faire, pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu'aller dans un concert (avec masques, ndlr), ce n'est pas risqué", avait récemment déclaré le leader du groupe, Nicola Sirkis. "On va jouer bénévolement, et on va même investir pour présenter un vrai concert", a-t-il précisé dimanche 9 mai lors du 20 heures de France 2.