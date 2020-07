publié le 08/07/2020 à 13:00

Jean Castex, le nouveau Premier ministre, qui connaît bien les dossiers sociaux, a déjà un agenda très chargé. La réforme des retraites est de retour : le chantier va être rouvert dès ce jeudi 9 juillet à Matignon. Les partenaires sociaux seront reçus un à un jusqu'à vendredi, en présence de la nouvelle ministre du Travail Élisabeth Borne.

Jean Castex prévoit ensuite de réunir tous ensemble syndicats et représentants du patronat avant le 20 juillet prochain. Ce mercredi 8 juillet matin, sur BFMTV, il a esquissé une méthode, le dialogue toujours et la main tendue. "Ma responsabilité, c'est de rouvrir le dialogue", a expliqué le chef du gouvernement.

Sur la réforme des retraites, il pourrait y avoir deux agendas : celui du financement du système de retraite actuel et celui autour d'un nouveau modèle. La crise a aggravé le déficit du régime actuel, selon le Premier ministre. Il y aura un second sujet : une réforme à plus long terme pour un nouveau système.

