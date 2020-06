Medef : Geoffroy Roux de Bézieux est l'invité du Grand Jury

publié le 11/06/2020 à 11:42

Accélérer le déconfinement. C'est la volonté du patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux qui souhaite "réviser les protocoles sanitaires s'appliquant en entreprise" pour permettre un "retour à la normale" rapide.

Une demande entendue par le gouvernement ? Invité de LCI, Bruno Le Maire a déclaré "vivre au rythme des annonces de faillites, de licenciements" et penser "à tous les Français". Le ministre de l'Économie souhaite que "l'activité économique reprenne plus vite" et "retourne à la normale cet été".

Emmanuel Macron a, lui, prévu de s'adresser directement à la nation, lors d'une allocution télévisée dimanche 14 juin à 20 heures. Le président de la République pourrait accélérer le déconfinement et assouplir certaines règles pour la restauration, "mais pas forcément pour les écoles", croit savoir un ministre.

>> Geoffroy de Bézieux, président du Medef, est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 14 juin. Posez vos questions dans les commentaires de cet article, elles lui seront posées en direct pendant l'émission.