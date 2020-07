Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises

publié le 08/07/2020 à 07:30

Ce sont les petits nouveaux d’un "gouvernement des 600 jours". Ils font partie d’un gouvernement de dépassement, de combat, et les parcours de chacun sont divers, pluriels. En premier lieu, Elisabeth Moreno est chargée de la Diversité et de l’égalité, et elle sait de quoi elle parle. Fille d’un immigré du Cap-Vert, elle a grandi dans une cité.

La nouvelle ministre monte sa première entreprise à 20 ans. Elle reprend par la suite des études et, au moment d’être appelée par Emmanuel Macron, elle dirigeait la filiale africaine d’un grand groupe informatique.

Nadia Hai, 40 ans, hérite des Collectivités locales. Elle passe sa jeunesse dans les rues de Trappes, en banlieue parisienne, et fait des études en alternance avant de devenir conseillère dans une grande banque. Lors des dernières législatives, elle a battu Benoît Hamon.

Alain Griset, 67 ans, est quant à lui un ancien artisan taxi, devenu président de l’U2P qui représente 3 millions d’artisans, de commerçants et de professions libérales. En charge des PME, il devra piloter la relance de ce secteur en crise.

Brigitte Bourguignon, âgée de 61 ans, sera en charge de l’Autonomie au côté d’Olivier Véran. Cette députée du Pas-de-Calais représente l’aile gauche de la majorité. Enfin, Brigitte Klinkert sera chargée de l’Insertion auprès de la ministre du Travail. Elle était présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, elle vient des rangs de LR.



> Qui sont les nouveaux du gouvernement ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : Marie-Bénédicte Allaire | Durée : 01:32 | Date : 07/07/2020