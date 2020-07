publié le 07/07/2020 à 17:08

Ce mardi 7 juillet, Éric Dupond-Moretti a reçu de sa prédecesseure Nicole Belloubet le Grand Sceau de la République française dans la cour du ministère de la Justice. Par ce geste symbolique, l'avocat médiatique est devenu ministre.

Avant cette entrée au gouvernement, "Acquitator", comme certains le surnomment, est connu pour avoir défendu Roselyne Godard, accusée dans l'affaire d'Outreau, Yvan Colonna, ou encore Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret. Des procès médiatiques qui l'ont fait connaître des Français.

Grand orateur habitué des médias, Éric Dupond-Moretti a aussi fait parler de lui à de nombreuses reprises avec des coups de gueule restés dans les mémoires. Des cris du cœur, des emportements, qui laissent souvent transparaître sa vision de la justice. Petite sélection de ces moments marquants.

1. "Une bonne petite camomille" pour Jean-Luc Mélenchon

En septembre 2019, Jean-Luc Mélenchon et 5 autres responsables de la France insoumise ont comparu dans le cadre des accrochages avec des policiers lors de perquisitions l'an dernier. Le leader de la France insoumise avait dénoncé "un procès politique" et avait notamment demandé combien celui-ci allait coûter à l'Etat.



"Ces trois policiers ce sont trois travailleurs qui ont le droit à la protection juridique lorsqu'ils sont outragés, insultés, frappés, ça existe depuis toujours", avait répondu Éric Dupond-Moretti, avocat des policiers bousculés par Jean-Luc Mélenchon, joint par RTL. "Je communiquerai à Monsieur Mélenchon ma note d'honoraires si ça l'intéresse", ajoute-t-il.

> Procès Mélenchon : Dupond-Moretti lui recommande "une bonne petite camomille"

Accusé par Jean-Luc Mélenchon d'être le pion d'Emmanuel Macron et de son épouse, à la suite d'une photo en compagnie de la Première dame, Me Dupond-Moretti avait répondu : "Bien sûr, et quand j’ai défendu Patrick Balkany, c’est Madame Macron qui était là, et quand j’ai défendu Cahuzac aussi ! Il perd la mémoire Monsieur Mélenchon, parce que nous nous sommes rencontrés à Marseille à un salon du livre, il est même venu me serrer la main et me dire des choses très aimables. Il doit donc y avoir des photos de nous qui circulent…".

L’avocat donnait à l'époque un "conseil" à Jean-Luc Mélenchon : "Je pense franchement qu'il faut qu'il aille dormir tôt, se prendre une bonne petite camomille et qu'il se calme avant son procès de la semaine prochaine".

2. "C'est à pleurer. Mon métier est mort."

En juin 2020, Éric Dupond-Moretti était interrogé dans On n'est pas couché sur France 2 sur son rôle d'avocat et la théâtralité de ces plaidoiries. "La théâtralité, ça ne veut pas dire l'inauthenticité, explique-t-il alors. Moi, je revendique : pour captiver un jury, pour essayer d'intéresser un juge, il faut y mettre un peu de forme. C'est en train de partir : l'oralité n'a plus court aujourd'hui."

> Eric Dupond-Moretti: "Mon métier d'avocat pénaliste va mourir !" #ONPC

L'avocat expliquait alors l'exclusion des jurys populaires des salles d'assises en raison de la crise du Covid-19. Sous prétexte d'accélération, on assiste selon lui à une "bunkerisation" de la justice. "C'est à pleurer. Mon métier est mort. Mon métier d'avocat pénaliste va mourrir. Tout le monde s'en fou, Madame", s'emportait-il alors.

3. La mère de Mohamed Merah n'est "pas une vache"

En 2012, le terroriste Mohamed Merah a tué sept personnes, dont trois enfants juifs, à Toulouse et Montauban. Éric Dupond-Moretti a défendu son frère, Abdelkader Merah, condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs.





Lors du procès, il déclare devant les victimes : "Cette femme (la mère des Merah, ndlr), c'est la mère d'un accusé, mais c'est aussi la mère d'un mort." Interrogé sur France Inter sur "l’obscénité" de sa question au terme d'un échange tendu, il fustige Nicolas Demorand qui l'interviewe : "Pourquoi, c’est pas une mère ? Le chagrin des victimes n'est pas confiscatoire. Cette femme n’est pas une vache qui a vêlé. Votre question est obscène." (A partir de 10:40 dans la vidéo ci-dessous).

> Eric Dupond-Moretti répond aux questions de Nicolas Demorand Durée : 14:27 |

"Vous devez avoir du recul, comme les juges doivent avoir du recul, comme les avocats doivent avoir du recul", explique alors maître Dupond-Moretti, même s'il reconnaît aux victimes "tous les droits". "Que les journalistes, les avocats, que les juges puissent à ce point ne retenir que le chagrin des victimes à l'exclusion de tout autre, que cela balaye la charge de la preuve, c'est insupportable", estime-t-il.



4. Procès Tron : "L'hypocrise judiciaire à ses limites !"

Le procès de Georges Tron, qui devait être jugé pour viols et agressions sexuelles jusqu'au 22 décembre 2017, avait été renvoyé à une "session ultérieure". La cour d'assises avait accédé aux demandes de la défense. Me Éric Dupond-Moretti, avocat de l'ancien secrétaire d'État, avait dévoilé le contenu de ces conversations normalement secrètes, que l'on nomme dans le milieu judiciaire "la foi du palais".



"Le président a fait venir les avocats pour une réunion. Il a exprimé l'idée que ce serait mieux si une femme présidait (le procès). Il a aussi exprimé l'idée qu'il était dans une forme d’autocensure. Il est affaibli par les critiques", expliquait alors l'avocat, qui déclarait avoir vu dans ces confessions, "une demande de renvoi implicite".

>

Ces discussions ne sont normalement jamais dévoilées au grand public. Mais Éric Dupond-Moretti se défendait. "L’intérêt supérieur de mon client était en jeu" et "je devais me taire et faire semblant de rien avoir entendu ?", demandait le ténor du barreau. "L'hypocrisie judiciaire a ses limites ! Je suis prêt à assumer des poursuites déontologiques si elles devaient arriver mais elles n'arriveront pas".

5. "Ceux qui balayent le passé se comportent comme les totalitaires"

En juin dernier, Éric Dupont-Moretti était l'invité de C à Vous sur France 5. Il était interrogé sur les statues de figures controversées, notamment en raison de leurs liens avec l'esclavage, déboulonnées. "On devient dingue, c'est une époque de dingue", estimait-il alors.

> Violences policières : la réaction d’Éric Dupond-Moretti - C à Vous - 15/06/2020

"Ceux qui balayent le passé est qui veulent l'effacer sont des gens qui se comportent comme se comportent les totalitaires, expliquait-il. D'ailleurs, les autodafés, c'est ce que font les dictateurs." (A partir de 9:27 dans la vidéo ci-dessous).