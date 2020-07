Coronavirus : Jean Castex prépare la France "à une éventuelle deuxième vague"

publié le 08/07/2020 à 09:36

Le Premier ministre Jean Castex n'a pas écarté l'hypothèse d'un reconfinement en cas de deuxième vague épidémique liée au coronavirus. Il sera néanmoins différent de celui mis en place en mars dernier, a-t-il précisé.

"On ne va pas faire un éventuel reconfinement comme celui du mois de mars" qui a eu des conséquences humaines et économiques immenses. "On ne supporterait plus un reconfinement total et absolu comme nous l'avons vécu", a-t-il affirmé ce mercredi 8 juillet sur le plateau de BFMTV.

"Heureusement que nous nous y préparons, c'est le rôle de l'État de s'y préparer, d'anticiper. Le coronavirus est toujours là. J'ai bien la volonté de préparer la France à une éventuelle deuxième vague mais surtout en préservant le plus possible la vie économique et sociale, a-t-il ajouté au micro de Jean-Jacques Bourdin.