Les infos de 12h30 - Nicolas Bay porte plainte contre le RN pour diffamation après son exclusion du parti

Cette campagne présidentielle 2022 vire chaque jour un peu plus au règlement de comptes, les mauvaises langues diront même chamailleries. Cette fois-ci, c'est Nicolas Bay qui annonce porter plainte contre le Rassemblement National après les accusations de trahison au profit d'Eric Zemmour.

Depuis deux semaines, l'eurodéputé et le parti d'extrême-droite étaient en guerre et ne s'en cachaient plus. Marine Le Pen a donc accéléré le divorce avec cette accusation : Nicolas Bay serait un espion, un infiltré à la solde d'Éric Zemmour et lui aurait fourni sous le manteau des informations sensibles de la campagne.

Des accusations "fausses et grotesques" répond Nicolas Bay, qui n'était certes pas le bienvenu dans les réunions stratégiques. Au delà de ce procès, le RN a voulu abréger la souffrance d'un nouveau ralliement à l'ennemi. Au parti, tout le monde le sait : Nicolas Bay est le prochain sur la liste à rejoindre Éric Zemmour, cela devrait être officiel cette semaine.

Cela en dit long sur le niveau de tension au Rassemblement National. Chasse au traître, blessures personnelles, désaccords sur le fond, toutes les rancœurs anciennes s'expriment à haute voix. Conclusion d'un cadre RN : "On ne voit plus comment une alliance entre Zemmour et Le Pen serait possible, même après le premier tour".

