Les infos de 5h - Coronavirus : discothèques, bars, cinémas... ce qui change ce mercredi

L'étau sanitaire se desserre petit-à-petit, "le calendrier sera tenu", promet le porte-parole du gouvernement. La preuve ce mercredi soir avec la réouverture des discothèques notamment, mais pas que, quelques changements sont à noter dès ce mercredi matin. Il sera à nouveau possible de manger votre sandwich si vous prenez le TGV, vos popcorns si vous allez au cinéma et de boire une bière dans un stade.

Il y aura aussi comme un air de retour à la normale dans les bars, où vous pourrez à nouveau danser et consommer debout. L'ambiance sera aussi bien meilleure dans les salles de concert puisque vous n'aurez plus besoin de rester assis. Vous pourrez à nouveau danser et chanter debout dans la fosse, tout comme dans les discothèques, après avoir baissé le rideau pendant dix semaines.

Dans tous ces lieux, même en boîte de nuit, il faudra en revanche garder son masque encore un petit peu. Ce n'est qu'à partir du 28 février qu'il ne sera plus obligatoire dans ces lieux qui scannent le passe vaccinal.

À écouter également dans ce journal

Ligue des champions - Ultra dominateur mais tenu en échec durant 93 minutes, le PSG a fini par battre le Real (1-0) en 8e de finale aller de Ligue des champions grâce à Kylian Mbappé, mardi 15 février au Parc des Princes.

Rassemblement national - Nicolas Bay n'est plus le porte-parole du Rassemblement national et est suspendu de toutes ses fonctions au sein du parti. "Nous avons eu la confirmation que Nicolas Bay transmet depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiel à notre concurrent direct Éric Zemmour", peut-on lire dans le communiqué.

Crise en Ukraine - Dans une allocution brève à la Maison Blanche, Joe Biden a alterné signes d'ouvertures et messages de fermeté, sur fond d'activité diplomatique toujours frénétique autour de la Russie. "Une invasion demeure tout à fait possible", a mis en garde le président américain.