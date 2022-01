INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Pour l'instant", Nicolas Bay soutient Marine Le Pen

"Ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant". L'ultimatum de Marine Le Pen est clair. La candidate du Rassemblement national s'est agacée du fait que Nicolas Bay ait refusé de dire qu'il sera à ses côtés avant le premier tour de la présidentielle.

Invité à débattre face au secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, l'eurodéputé est entré dans la peau d'un équilibriste en réaffirmant son soutien à Marine Le Pen, expliquant qu'Éric Zemmour n'est "pas un ennemi" et refusant de dire qu'il votera pour la candidate RN au premier tour de l'élection présidentielle.

"Je ne crois pas avoir de leçon de loyauté à recevoir de qui que ce soit. Je suis un militant politique depuis mon adolescence, je me suis engagé très jeune dans les rangs du Rassemblement national (...) Je n'ai pas à me justifier de ce que je ferais dans un mois, dans six mois ou dans un an", a-t-il répondu.

Le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen n'a pas apprécié les remontrances de la candidate : "Quand on veut rassembler, on ne commence pas par indiquer la porte de sortie à ses propres soutiens". Et d'ajouter que "pour l'instant", il soutient Marine Le Pen. Deux mots qui laissent planer le doute sur un éventuel ralliement à Éric Zemmour.