INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Je ne considère pas Éric Zemmour comme un ennemi", dit Nicolas Bay

À l'approche de l'élection présidentielle, les défections s'enchaînent au Rassemblement national. Face à ces changements de camp, en faveur d'Éric Zemmour, Marine Le Pen a réagi samedi 29 janvier lors d'un déplacement à Madrid. "De manière générale, ceux qui veulent partir partent, mais qu'ils partent maintenant", a déclaré la candidate.

Des propos qui visent notamment Nicolas Bay qui, lors d'une interview donnée un peu plus tôt à BFMTV, n'a pas affirmé clairement qu'il la soutiendrait jusqu'au premier tour de l'élection. Invité du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro dimanche 30 janvier, le député européen et porte-parole de Marine Le Pen est revenu sur ce dossier pour "affirmer clairement son soutien à la candidature de Marine Le Pen". Nicolas Bay estime cependant "ne pas avoir à (se) justifier de ce qu'(il) ferait dans 1 mois, 6 mois, un an".

Concernant le candidat de Reconquête, "je ne considère pas Éric Zemmour comme un ennemi", a indiqué le député européen. Selon lui, l'ancien polémiste "défend des idées et des convictions très proches" du Rassemblement national. "Je pense que viendra aussi le temps du rassemblement, si on veut éviter d'avoir cinq années supplémentaires avec Emmanuel Macron à l'Élysée", a-t-il cependant ajouté.