publié le 20/08/2020 à 13:35

Avant de recevoir la chancelière allemande ce jeudi 20 août dans l'après-midi sur la Côte d'Azur, Brigitte et Emmanuel Macron sont à la Une de Paris Match aujourd'hui, dans le fort de Brégançon. Le président qui descend à la plage avec son labrador, qui se balade en jet-ski ou encore qui serre son épouse dans ses bras, face à la mer... une communication présidentielle qui reste très classique.

Pour monter qu'il est aux commandes, même avec le bleu de la Méditerranée en toile de fond, quoi de mieux que la couverture et dix pages de reportages sur papier glacé ? "Studieux, dans un bureau épuré et design", dixit la légende photo. Tous muscles dehors, sans doute grâce à la pratique de la boxe et du jogging avec ses gardes-du-corps, ou encore tendrement complices avec son épouse Brigitte, et même quelques confidences : Emmanuel et Brigitte Macron ont eu un petit coup de mou lorsque leurs enfants et petits enfants sont repartis.

Mais cette Une est également l'occasion de faire passer des messages politiques : le président travaille. Beaucoup de diplomatie au chevet de Beyrouth, ravagé début août. Le président s'entretient régulièrement avec ses homologues par téléphone et reçoit toute à l'heure la chancelière allemande.

Emmanuel Macron s'occupe aussi du quotidien de Français : il a rendu visite à des aides soignantes à domicile et prépare une rentrée "préoccupante du point de vue sanitaire". Le plan d'attaque : des stratégies très localisées, allant jusqu'à un reconfinement ciblé si besoin. Mais il le souligne : "On ne peut pas mettre le pays à l’arrêt, parce que les dommages collatéraux d’un confinement sont considérables" et il insiste : "le risque zéro n'existe pas".

À écouter également dans ce journal

L214 - L'association de protection animale a sorti une nouvelle vidéo, devenue virale. Des images chocs, dans un élevage de canards à Lichos, près de Pau. "Les pires (images) que nous ayons tournées", déplore l'association.

Carrefour - Des centaines d'invendus de supermarché ont été déposés en pleine forêt de Mormal, près de Maubeuge dans le Nord. Il s'agit de produits périmés de la marque Carrefour, l'équivalent de deux kilomètres d'aliments.

Justice - ExperimentBoy, très connu des jeunes, est accusé de corruption de mineurs. Le parquet de Lyon vient d'ouvrir une enquête après que deux plaintes aient été déposées contre ce youtubeur, suivi par plus d'un million d'abonnés.