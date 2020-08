Pourquoi Emmanuel Macron va recevoir Angela Merkel à Brégançon

publié le 19/08/2020 à 06:34

C'est dans sa résidence de vacances, au fort de Brégançon, qu'Emmanuel Macron recevra Angela Merkel le 20 août. L'objet de la rencontre : échanger sur les prochaines échéances européennes et les grands dossiers internationaux, de la Covid-19 au Liban en passant par le Bélarus, a annoncé le vendredi 14 août l'Élysée.

"Cette rencontre revêt un caractère exceptionnel puisque c'est la première fois que la chancelière est conviée au Fort de Bregançon par un président de la République française", a expliqué l'Élysée. Il ne s'agit cependant pas de la première visite allemande à Brégançon : Helmut Kohl y avait été invité par François Mitterrand en 1985.

Après une réunion de travail, les deux dirigeants s'adresseront à la presse à 18h30, a indiqué de son côté la chancellerie à Berlin. En plus du coronavirus et la crise libanaise, Angela Merkel et Emmanuel Macron discuteront aussi du Brexit, des tensions en Méditerranée orientale et de la conférence sur l'avenir de l'Europe, un futur organe de la Commission et du Parlement européen sur la démocratie européenne.

La visite d'Angela Merkel au Fort de Brégançon fait suite à celles du président russe Vladimir Poutine en août 2019 et de la Première ministre britannique Theresa May l'année précédente.