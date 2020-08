"Emmanuel Macron n'est pas écolo", fustige Julien Bayou sur RTL

publié le 20/08/2020 à 08:56

Deux mois après leur percée aux municipales, les écologistes d'EELV organisent avec d'autres petites formations vertes et Générations, le parti créé par l'ex-PS Benoît Hamon, des "journées d'été des écologistes" à Pantin, étape vers la constitution de listes communes aux régionales de 2021, avec la présidentielle de 2022 en ligne de mire.



L'occasion de mettre fin à la guerre des égos entre les deux potentiels candidats Eric Piolle et Yannick Jadot ? "Guerre des égos, c'est peut-être un peu fort", a répondu Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, invité sur RTL ce jeudi 20 août. "Un parti politique, c'est fait pour proposer un projet et choisir une incarnation pour nous représenter. On n'y est pas du tout", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la nouvelle ministre de la transition écologique Barbara Pompili, il affirme : "Le problème, c'est qu'un ministre écologiste, sincère ou convaincu, dans ce gouvernement, ne peut pas peser. Parce que Macron n'est pas écolo, Castex n'est pas écolo, Le Maire n'est pas écolo. Et donc le centre de gravité n'est pas écolo", martèle-t-il. "Aujourd'hui, la position de Macron, du gouvernement et de Barbara Pomipili, c'est de défaire la législation sur les pesticides. Le gouvernement recule", a-t-il ajouté, faisant référence à la réintroduction des insecticides néonicotinoïdes sur la culture de la betterave, interdit depuis 2018 en raison de ses conséquences sur les insectes et les pollinisateurs.

Alors qu'une vidéo de l'association L214 montre ce jeudi des images choquantes d'un élevage de canard dans le Sud-Ouest, Julien Bayou n'est pas tendre avec le gouvernement. "Le ministère de l'Agriculture ne devrait pas la ramener ce matin. Ces ministres ne font rien depuis des années. Il faut sanctionner les personnes qui multiplient les profits sur le dos du bien-être animal", a-t-il dénoncé.