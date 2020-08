publié le 20/08/2020 à 06:56

Il flottera comme un parfum de rentrée sur le fort de Brégançon où Emmanuel Macron reçoit ce jeudi 20 août Angela Merkel pour tenter de renforcer l'entente du couple franco-allemand sur les nombreux dossiers chauds européens et internationaux.



Sous le soleil de la Côte d'Azur, l'accueil s'annonce détendu pour la chancelière allemande, qui découvrira pour la première fois la résidence estivale des présidents français, à Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Emmanuel Macron veut montrer cette relation personnelle qui le lie à la chancelière.

Ce sera bien une rencontre de travail dans un agenda européen et international riche : le Covid, le coup d'État au Mali, la crise démocratique en Biélorussie, la situation humanitaire au Liban ou encore la relation entre l'UE et le président turc. C'est d'ailleurs la Turquie, le sujet où les Allemands et Français ne partagent pas les mêmes intérêts. S'il leur reste un peu de temps, le Brexit et les ambitions climatiques seront peut-être évoqués.

