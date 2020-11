publié le 02/11/2020 à 13:19

Une journée particulière pour une rentrée extraordinaire. Les établissements scolaires de toute la France ont rendu hommage à Samuel Paty ce lundi 2 novembre, en respectant notamment une minute de silence. Alors qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux 12 millions d'élèves sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu à Conflans-Sainte-Honorine, la ville où Samuel Paty enseignait.

Accompagné du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le chef de gouvernement est arrivé vers 9h30 au collège du Bois d'Aulne, où ils ont échangé, à huis clos, avec les collègues de l'enseignant assassiné. Les deux membres du gouvernement se sont ensuite rendus à l'école primaire du Clos d'en Haut, pour partager l'hommage à Samuel Paty avec des élèves de CM2.

Après avoir écouté la lecture par trois élèves de la lettre aux enseignants de Jean Jaurès, ils ont observé une minute de silence puis ont pris la posture du professeur. Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ont interrogé les élèves sur la signification de l'hommage à Samuel Paty et sur les symboles de la République. Pour illustrer le propos, les ministres leur ont proposé de chanter ensemble La Marseillaise.

À écouter également dans ce journal

Société - Au lendemain des annonces de Jean Castex dimanche 1er novembre, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé que les coiffeurs à domicile ne pourront pas exercer pendant la période du confinement, "par souci d'équité" envers les salons de coiffure.

Politique - Après l'attaque commise dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va se rendre en Algérie et en Tunisie où il compte proposer à ses homologues une liste d'étrangers présents en France clandestinement et qu'il souhaite expulser vers ces différents pays.



International - À la veille de la présidentielle américaine, le démocrate Joe Biden est donné vainqueur par les sondages nationaux mais le camp Trump se raccroche à quelques signes qui lui laissent penser qu’il pourrait bien créer la surprise, en remportant notamment les États clés de la Floride et de la Pennsylvanie.