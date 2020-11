publié le 02/11/2020 à 10:41

"C’est la rentrée scolaire. À vous tous qui reprenez le chemin de l’école, je pense à vous." Dans un message posté sur Facebook, Snapchat et Instagram, Emmanuel Macron s'adresse aux douze millions d'élèves qui ont repris le chemin des salles de classe lundi 2 novembre. "Ces quinze derniers jours ont été un coup dur pour nous tous, écrit le Président de la République. Je sais votre émotion après les attaques terroristes, dont une devant une école contre un enseignant. Je sais aussi vos inquiétudes sur l’avenir alors que le pays fait face à un virus destructeur."

En ce jour de rentrée scolaire, un hommage à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre dernier, est prévu dans les écoles, collèges et lycées de France, dont une minute de silence et un temps de discussion. "Nous sommes tous choqués par ce qu’il s’est passé, insiste Emmanuel Macron. Parlez-en entre vous. Parlez-en avec vos enseignants. Parlez aussi de ce qui vous rassemble". "Le projet du terrorisme, c'est de fabriquer la haine", poursuit-il.

Au sujet du reconfinement annoncé mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron reconnaît la difficulté de la période. Les établissements scolaires ne fermant pas, le protocole sanitaire a été renforcé pour freiner la propagation du virus, avec notamment le masque obligatoire à partir de six ans - et non plus onze. "Je sais que vous êtes conscients des enjeux et que le port du masque toute la journée est difficile. Mais plus nous ferons d’efforts et plus vite nous retrouverons une vie normale." Dans ce contexte, le Président de la République demande aux élèves de télécharger l'application TousAntiCovid : "C’est très important", écrit-il.