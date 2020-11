Attaque à Nice : qui sont les 2 personnes toujours en garde à vue ?

publié le 02/11/2020 à 12:22

Le vendredi 16 octobre dernier, deux femmes et un homme ont été tués par un terroriste dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Alors que l'assaillant a été gravement blessé et est pour l'instant à l'hôpital, six personnes ont été placées en garde à vue, dont trois ont été libérées ce dimanche 1er septembre et l'une ce lundi 2 novembre.

Parmi les trois hommes toujours en garde à vue, se trouve un Tunisien de 29 ans. Arrêté ce samedi 31 octobre à Grasse (Alpes-Maritimes), il "est suspecté d'avoir côtoyé l'auteur lors de son trajet migratoire", a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, puisque l'assaillant est originaire de Tunisie. Cette même source a précisé que cette personne en garde à vue serait "sûrement" arrivée en France récemment.

Les deux autres hommes, de 25 et 63 ans, en garde à vue avec lui, étaient présents à son domicile. L'un d'eux a été libéré ce lundi 2 novembre, a appris l'AFP de source judiciaire. Les trois autres gardés à vue ont été libérés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux.