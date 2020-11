publié le 02/11/2020 à 07:19

Finalement, la rentrée scolaire de ce lundi 2 novembre ne sera pas décalée à 10h dans les établissements scolaires, qui rendront tout de même hommage à Samuel Paty, par le biais d'une minute de silence. Minute de silence jugée insuffisante par certains enseignants qui ont décidé de faire grève ce lundi matin. C'est le cas de Christophe Naudin, professeur d’histoire-géo à Arcueil et auteur du Journal d’un rescapé du Bataclan aux éditions Libertalia.

Il juge la minute de silence pour Samuel Paty "réductrice et méprisante". "Je l'ai ressenti comme ça et je suis loin d'être le seul", explique-t-il sur RTL. "Les conditions sanitaires on peut les comprendre mais de toute façon il y aura des attroupements donc je pense que ce n'est pas une bonne raison".

Le professeur dénonce en effet que "tout ce qui était l'intérêt de cet hommage c'est-à-dire ce premier temps où on se retrouvait entre nous pour se recueillir et ensuite le deuxième temps d'échange et d'écoute des élèves et à la fin cette minute de silence, est réduit à cette seule minute de silence (...) Tout le côté solennel de l'hommage et pédagogique est réduit à portion congrue".

La menace terroriste "ne m'empêche pas de travailler"

L'important selon Christophe Naudin, c'est le dialogue avec les jeunes. "Ils ont besoin de s'exprimer notamment au collège et lycée", poursuit le rescapé du Bataclan. La menace terroriste "ne m'empêche pas de travailler heureusement, mais oui on vit un peu dans cette menace et l'attentat de Samuel Paty l'a rendu encore plus concrète".