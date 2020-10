publié le 25/10/2020 à 05:50

Alors que la fin des vacances de la Toussaint approche le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a fait le point sur la rentrée du 2 novembre, au sein de l'établissement où enseignait Samuel Paty, sauvagement assassiné le 16 octobre dernier. "Les organisations syndicales (...) m'ont demandé un cadrage clair et précis pour ne laisser aucun enseignant dans le flou", a expliqué le ministre.

"Ce cadre, nous allons le construire ensemble pour le jour de la rentrée, mais aussi dans la durée, dans le sens d'un renforcement des valeurs de la République", assure Jean-Michel Blanquer dans un entretien au Journal du dimanche. La journée du 2 novembre dans le secondaire se décomposera en "trois temps" :

- Une première phase permettra aux enseignants de se préparer, "ce qui décalera un peu l'horaire de rentrée des élèves"

- Un deuxième temps, avec les élèves, sera dédié à la réaffirmation des "principes de l'école et de la République"

- Une troisième étape réunira, dans la cour, élèves, professeurs et "partenaires de l'école" pour une minute de silence et la lecture de la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès.

"Une prise de conscience collective"

À l'école primaire, il y aura aussi "un temps pédagogique", dont les modalités doivent être discutées avec les syndicats, et une minute de silence à l'école élémentaire, a ajouté le ministre qui a par ailleurs assuré au JDD que "tous les problèmes liés à la laïcité et à la violence" devaient à l'avenir être signalés. Il a formé le souhait que la mort de Samuel Paty permette "une prise de conscience collective".