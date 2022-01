Les infos de 12h30 - Emmanuel Macron dans la Creuse : une visite aux faux-airs de campagne

Un déplacement aux allures de campagne électorale. Emmanuel Macron débute ce lundi 24 janvier une visite de deux jours dans le Limousin. La première étape du chef de l'État le mène dans la Creuse où une quasi-certitude demeure : ce n'est pas là bas, ni aujourd'hui d'ailleurs, qu'il compte officialiser sa candidature.

"Je le dirai en temps utiles, réponse au prochain épisode", a notamment déclaré Emmanuel Macron à un étudiant qui lui demandait si il allait rempiler pour un second mandat. Sa candidature non-officielle ne change néanmoins pas grand chose, tout d'abord parce que le suspense n'est pas insoutenable, et ensuite parce que le président de la République est déjà en campagne.

Le chef de l'État s'est rendu dans un lycée agricole de la Creuse pour montrer tout ce qui a été fait pour la formation mais aussi en faveur de la ruralité au sens large. Il effectuera ensuite de multiples échanges avec des lycéens et les habitants. L'accès à la santé et aux services publics seront aussi au programme de sa visite dans le Limousin où il cherchera à défendre son bilan, en montrant qu'il n'est pas seulement le président des villes.

À écouter également dans ce journal

Société - Ce lundi, le passe vaccinal est obligatoire à partir de 16 ans pour accéder à de nombreux lieux. L'option de se faire tester n'est donc plus possible. En revanche, le passe sanitaire est maintenu pour l'accès aux hôpitaux, aux cliniques, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux maisons de retraite.



International - Alors que les tensions ne cessent de s’accroître en Ukraine, Washington vient de décider l’évacuation des familles de diplomates américains installées à Kiev. Les dirigeants préfèrent de leur côté temporiser avant de prendre une décision.

Sport - La Française Alizée Cornet s'est offert un exploit majuscule en battant la Roumaine Simona Halep (6-4, 3-6, 6-4) pour rallier les quarts de finale de l'Open d'Australie. Elle sera opposée à l'Américaine Danielle Collins pour sa grande première à ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem.