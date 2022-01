Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron à la campagne ou en campagne ?

Premier déplacement de deux jours depuis le début d'année pour Emmanuel Macron, qui sera dans la Creuse et en Haute-Vienne lundi 24 et mardi 25 janvier. Le président à la campagne, et peut-être un peu en campagne ? "Non non", promet-on au Conseil des ministres jeudi, Emmanuel Macron a expliqué que le gouvernement doit aux Français "bonne gestion" et "calme".

Cette nouvelle étape de son Tour de France, c'est pour "donner des vraies réponses aux vraies questions des Français", confie un ministre, sous-entendu pendant que les candidats, eux, seraient déconnectés. "On doit convaincre qu'on est à la hauteur", explique un autre. Et ce alors qu'Emmanuel Macron perd 6 points de popularité, à 38% dans notre baromètre BVA pour Orange et RTL.

Au programme de ces deux jours : ruralité, jeunesse, emploi, santé, services publics... L'occasion de vanter les maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux et les maisons France Service qui regroupent des services publics en zone rurale. Bref, Emmanuel Macron va faire la promo de son bilan, voir ce qui coince encore. Il pourrait même y avoir de nouvelles annonces selon l'Élysée.

En clair, il ne sera pas en campagne, mais un peu quand même. Une ministre le dit : "Ce déplacement va répondre à Valérie Pécresse, qui veut supprimer des fonctionnaires, alors qu'il en faut en zone rurale. Ça répondra aussi à Marine Le Pen qui fait campagne sur le thème des oubliés, et ça répond aussi au déclassement dont parle Éric Zemmour". Bref, rien ne sera anodin.