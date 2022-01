INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Macron a été le président le plus détesté", selon Domenach

À trois mois de l'élection présidentielle, on ne sait toujours pas si Emmanuel Macron sera candidat, même s'il "en a très envie". Mais ce mandat aura été marqué par l'émergence d'une montée de la violence dans les sociétés. Et Emmanuel Macron a été le symbole de cette haine qui monte dans la société. Auteur avec Maurice Szafran de "Macron, pourquoi tant de haine ?", Nicolas Domenach est revenu sur RTL sur les raisons de cette haine. "Avec Maurice Szafran, on a suivi beaucoup de Français, on a vu qu'il y avait du rejet, de la détestation, mais pas à ce point-là, il a vraiment été le plus détesté", explique-t-il.

Et les raisons sont multiples pour le journaliste : "il n'avait pas les codes de la classe politique, qui a voulu se venger", avant de pointer du doigt les erreurs du président : " il y a eu une forme d'arrogance, de distance inconstante avec la multiplication de petites phrases chocs. Les premières décisions qu'il a prises ont renforcé ce sentiment : la suppression de l'ISF et la baisse des APL. Ces décisions ont marqué son règne et ont fait que les gens modestes se sont sentis méprisés, délaissés et invisibles. C'est cela qui a causé la révolte des Gilets Jaunes".

Une haine dont semble avoir conscience Emmanuel Macron selon Nicolas Domenach. Durant une rencontre, le chef de l'État a confié avoir "appris qu'il ne fallait pas être aimé pour bien gouverner. Les Français ont besoin de responsables qu'ils peuvent détester."