Présidentielle 2022 : la popularité de Macron et Castex en baisse

Un niveau inédit depuis juin 2021. Selon un sondage BVA pour Orange et RTL révélé ce vendredi, la popularité d'Emmanuel Macron accuse une baisse de 6% par rapport au mois de décembre. Seuls 38% des Français déclarent avoir une bonne opinion du chef de l'État, sa cote de popularité passant sous les 40% pour la première fois depuis huit mois.

Idem pour Jean Castex qui accuse lui aussi une forte baisse après des semaines de tension marquées par l'arrivée du variant Omicron et la mise en place du passe vaccinal. Le Premier ministre perd 7% par rapport au mois de décembre avec 36% des Français déclarant avoir une opinion favorable, son plus bas niveau depuis avril 2021.

Emmanuel Macron souffre notamment d'un regain d'impopularité auprès des personnes âgées (40% de bonnes opinions; -6 points) , des employés et des ouvriers (32%; - 6). Les sympathisants de gauche comme de droite témoignent également d'une mauvaise opinion plus marquée que lors du précédent sondage.

Macron fait mieux que Sarkozy et Hollande

À moins de 90 jours du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron bénéficie toutefois d'une plus grande popularité que ses prédécesseurs au même moment de leur mandat, que ce soit Nicolas Sarkozy (32% en janvier 2012, il n’avait pas encore annoncé qu’il était candidat à sa réélection) ou François Hollande (24% en janvier 2017, il avait déjà indiqué qu’il ne briguerait pas un second mandat).

Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 19 et 20 janvier 2022. L'échantillon de 1000 personnes est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération).