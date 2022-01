Cinq ans de plus à l'Élysée pour le couple Macron ? "Je n'ai pas cette capacité à me projeter. Je suis très pascalienne : rien existe que le présent", répond Brigitte Macron. Invitée de RTL ce vendredi 14 janvier, la première dame se confie : "J'essaye de m'adapter sans arrêt à un présent qui, avec le mari que j'ai, a tendance à se renouveler et à changer rapidement".

Emmanuel Macron va-t-il annoncer sa candidature à l'élection présidentielle ? "Il en a très envie mais la décision n'est pas encore prise. Je lui ai dit : 'Ta décision, tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres'", explique-t-elle.

Elle précise aussi que cette décision sera prise par son époux, sans son avis. "C'est trop important. Il faut sentir sa relation avec les Français, ceux qui vous veulent et ceux qui ne vous veulent pas. Il faut sentir où vous voulez les emmener, pourquoi vous voulez les emmener là-bas. C'est quelque chose de tellement lourd et de tellement fort. J'ai le plus grand respect pour tous ceux qui se présentent à la présidence de la République. C'est titanesque ce qu'on leur demande". Et d'ajouter : "Je lui ai demandé de ne pas me demander mon avis".