publié le 10/03/2020 à 13:50

Avec 30 morts, la France est le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie, jusqu'au sommet de l'État. Le ministre de la culture Franck Riester, porteur du virus, a été prié de faire du télé-travail. Emmanuel Macron, lui, a visité ce matin le centre d'appel du SAMU à l'hôpital Necker, à Paris. Le Président tient à être sur le terrain même si la sécurité sanitaire a été renforcée autour de lui.

Malgré un agenda officiel alléger, Emmanuel Macron poursuit les déplacement de terrain un peu au jour le jour et souvent en plus petit comité. Lors de sa visite au Samu de l'hôpital Necker, où le nombre d'appels a doublé ces derniers jours, pas de journaliste ni de micro.



Au palais, la chasse aux microbes est ouverte. Moins de visites et moins de rendez-vous physiques pour le président. Les réunions se tiennent que si elles sont nécessaires et urgentes. Des salles spéciales avec chaises plus espacées ont été mises en place. Le bureau du président est protégé, plus aucune réunions ne se tient dedans.

Les objets du quotidien qu'il manipule comme les stylos, les dossiers ou les blocs de papier sont clairement identifiés pour ne pas être touché par d'autres personnes. "On maintient un espace autour de lui", explique un de ses proches. Et les collaborateurs du président doivent faire attention dans les transports, ils sont invités à aller moins au théâtre ou au cinéma.

Pour le reste du gouvernement, la jurisprudence actuelle est maintenue, même avec le cas de Franck Riester. Seules les personnes présentant des symptômes seront testées. Patrick Strzoda, le directeur de cabinet de macron, est lui aussi confiné à son domicile. Il a été en contact avec une personne contaminée la semaine passée. Il s'agit d'un cas possible sans symptôme pour l'instant. Mais par mesure de précaution il lui a été demandé de télé-travailler, il sera testé aujourd'hui mardi 10 mars, ou peut-être demain.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus en Italie - 60 millions de personnes priées de rester chez elles, une zone protégée géante avec des déplacements a minima, pour tenter d'enrayer l'épidémie qui a fait près de 500 morts et sature les hôpitaux.

Bourses - Les marchés financiers reprennent des couleurs après s'être fait peur. Paris reprend 4.5% ce matin. Les bourses asiatiques, elles aussi, redressent la tête. Mais avec nombre de secteurs économiques à l'arrêt, il y a déjà de la casse. En France, 900 entreprises demandent à bénéficier du chômage partiel.

Fusillade à Agen - Dimanche 8 mars, une fusillade en plein centre d'Agen, près d'un fast-food, a coûté la vie à un adolescent de 16 ans, et un autre a été blessé à la jambe. Mardi, 2 mineurs du même âge sont en garde à vue, l'un des deux a reconnu être l'auteur des tirs.