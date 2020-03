Un adolescent de 16 ans tué dans une fusillade à Agen

et AFP

publié le 09/03/2020 à 13:16

Le drame s'est déroulé dimanche 8 mars. Alors qu'ils se trouvaient vers 17 heures devant un restaurant McDonald's, à l'entrée de la ville d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, deux jeunes ont été visés par plusieurs tirs provenant, probablement, d'une "arme de poing". L'un d'eux, âgé de 16 ans et grièvement touché au thorax, est décédé des suites de ses blessures deux heures plus tard au centre hospitalier, où avait également été admis le second, blessé à la jambe, a annoncé le parquet à l'AFP.

Selon une source proche de l'enquête, un homme qui se trouvait de l'autre côté de la route a fait feu en direction des deux adolescents devant le restaurant avant de prendre la fuite sur un scooter conduit par une autre personne. Le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse est saisi de l'enquête. "Plusieurs pistes sont actuellement étudiées par les enquêteurs", a indiqué le parquet sans plus de détails.

Le tireur présumé a été interpellé dimanche alors qu'il tentait de prendre la fuite. Son complice, qui conduisait le scooter, a été également arrêté. Selon Sud Ouest, victimes et tireurs se connaissaient notamment depuis l'école primaire.