Coronavirus : le prix des carburants baisse de 3 centimes d'euro par litre

publié le 10/03/2020 à 10:35

Selon des chiffres officiels, publiés lundi 9 mars, les carburants routiers vendus en stations-service en France ont chuté de près de 3 centimes d’euro par litre, la semaine dernière.

Le cours du pétrole évolue à la baisse depuis plusieurs semaines en raison de l’épidémie de coronavirus et des prévisions de chute de la demande. En France, le prix du gazole, carburant le plus vendu, a atteint 1,3613 euro par litre, soit moins 3,02 centimes par rapport à la semaine précédente, d’après le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour trouver des chiffres aussi bas, il faut remonter à fin décembre 2017.

L'essence super sans plomb 95 s'est vendue à 1,4589 euro, en recul de 2,96 centimes.

Quant au SP95-E10, qui contient jusqu'à 10% d'éthanol, il a perdu 3,02 centimes, à 1,4383 euro. Enfin, le SP98 était vendu 1,5256 euro, en baisse de 2,78 centimes.



Lundi 9 mars, les cours du pétrole se sont effondrés devant la décision unilatérale de l'Arabie saoudite de casser ses prix après l'échec de discussions avec la Russie.