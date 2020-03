Coronavirus : Franck Riester contaminé, comment le gouvernement s’organise ?

publié le 10/03/2020 à 10:19

Nous sommes tous égaux face au nouveau coronavirus Covid-19, et après l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui en fait l'expérience. Alors qu'on déplore désormais 25 décès et un peu plus de 1.400 cas confirmés en France, le ministre de la Culture Franck Riester a été testé positif ce lundi 9 mars et c'est toute une organisation qui se met en place.

Franck Riester est donc contraint de faire du télétravail. Ministre de la Culture à la maison, c'est chez lui qu'il suivra ses dossiers, le temps de guérir et surtout de ne plus être contagieux.

Officiellement, ses collègues ministres du gouvernement ne sont pas inquiets. "L'un d'entre nous touché par le coronavirus, ça montre que l'on n'est pas si éloigné des Français", ironise l'un d'eux. Jean-Baptiste Djebbari, invité sur RTL ce mardi 10 mars a assuré que Franck Riester allait "bien". En revanche, "l'ensemble des membres du gouvernement n'a pas été testé", a indiqué le secrétaire d'État chargé des transports,



À ce stade, pas de mesures supplémentaires au gouvernement. Toujours pas de poignées de mains, ni de bises. Toujours la petite fiole de gel hydroalcoolique à portée de mains.

Pas de tests en vue pour l'exécutif

Pourtant, Emmanuel Macron, Édouard Philippe et les ministres ont côtoyé Franck Riester ces derniers jours, mais aucun test particulier n'est prévu. "Au gouvernement, on suit les mêmes règles que n'importe quel citoyen, et on doit uniquement se signaler en cas de symptômes suspects", explique-t-on.

Un seul ministre avoue avoir fait un test : Olivier Véran, le ministre de la Santé, a eu confirmation que son nez bouché était un simple rhume.