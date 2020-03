Coronavirus : confiné depuis 50 jours, le seul journaliste français à Wuhan témoigne

publié le 10/03/2020 à 11:26

Un cap dans la psychose a peut-être été franchi, ce lundi 9 mars, avec ce mini krach boursier. La Bourse de Paris a perdu 8%. Même tendance partout ailleurs. Concernant l'épidémie de coronavirus, 1.412 cas ont été identifiés, pour l'heure, en France. En outre, toute l’Italie est désormais confinée.

Mais il y a un brin d'espoir : en Chine, petit à petit, on tente de reprendre un semblant de vie normale. Depuis le 22 janvier, le correspondant de France Télévisions Arnauld Miguet est confiné à Wuhan, le berceau de cette crise. Et les hôpitaux de fortune y sont en train de fermer.

"Le président Xi Jinping est arrivé ce mardi matin", à Wuhan, explique le journaliste sur RTL, "Il ne vient pas annoncer que la guerre est gagnée mais ça veut dire que l'épidémie est probablement maîtrisée", ajoute-t-il. Avec des signes d’amélioration en vue : les nouvelles contaminations sont en baisse, seulement 17 cas confirmés mardi à Wuhan. "Il y a zéro cas hors de Chine, sauf des cas importés d'Iran ou d'Italie", précise-t-il. Ce sont les chiffres les plus bas depuis janvier.

Confiné depuis 50 jours, Arnauld Miguet est le seul journaliste français à être resté sur le territoire. "Il y a du monde en ville puisque le président est là mais la ville est toujours confinée et les gens sont toujours enfermés chez eux. Dans certains immeubles, les ascenseurs sont arrêtés", raconte-t-il. "On leur apporte à manger, on ne peut pas aller faire les achats en ville. Il n'y a pas de circulation. C’est un couvre feu de jour comme de nuit. Et on ne sait pas exactement quand ça va s'arrêter", conclut-il.