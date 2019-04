publié le 02/04/2019 à 08:30

Le grand débat s'invite à l'Assemblée. Alors qu'Emmanuel Macron a encore 2 déplacements au programme cette semaine, en Bretagne et en Corse, les députés se penchent ce mardi et mercredi sur les grands thèmes de consultation.



Un débat sans vote mais beaucoup, y compris au sein de la majorité, réclament des mesures, et vite. C'est le cas de Patrick Vignal, député La République en Marche (LaREM) de l'Hérault. "J'ai été élu grâce à Emmanuel Macron, mais quand on aime sa famille, on lui dit ce qu'on pense", dit-il au micro de RTL.

"Les gens nous haïssent : 80% des gens pensent qu'on est toujours en train de les enfumer. Montrons qu'on peut être vraiment transparents", plaide le député. "J'ai voté pour [la suppression] l'ISF, mais je veux qu'on me prouve que ce ruissellement servira pour les Français".

La restitution des contributions du grand débat aura lieu le 8 avril, lors d'une réunion avec le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et les garants du grand débat national.

À écouter également dans ce journal

Carlos Ghosn - L'ancien patron automobile est toujours dans l’œil du cyclone : Renault a effectué un nouveau signalement auprès du parquet de Nanterre, portant sur plusieurs millions d'euros qui auraient servi à l'achat d'un yacht.



Faits divers - Le choc encore et toujours ce mardi 2 avril à l'Ephad de Lherm, près de Toulouse après le décès de 5 patients. Plusieurs familles ont annoncé leur intention de porter plainte. C'est le cas d'Emmanuel qui a perdu sa mère, elle avait 75 ans.



Musique - Les Rolling Stones ont annulé ce week-end leur tournée aux États-Unis. C'est en raison de l'état de santé de Mick Jagger, il doit subir une opération du cœur, le remplacement d'une valve cardiaque. C'est ce qu'a annoncé hier la presse américaine.