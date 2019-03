publié le 22/03/2019 à 06:02

Après 10.500 réunions locales, près de 2 millions de contributions provenant de 500.000 participants sont à traiter dans le cadre du grand débat national. Elles bénéficient d'un traitement titanesque : on doit donc recourir à l'intelligence artificielle.



La masse de données est si importante qu'il faut faire appel à des robots et à des algorithmes pour lire toutes les contributions des Français. Ils sont capables de reconnaître et comprendre des mots, des contextes, des nuances, comme par exemple rétablir l'impôt sur la fortune ou encore réduire le nombre de députés.

Les machines classent ces propositions en catégories et sous-catégories même si ce sont toujours des analystes, des humains qui contrôlent le travail des machines et enrichissent leur vocabulaire. Le problème est qu'ils doivent travailler dans un temps record et dans l'urgence. Ils ont deux mois pour rendre leurs copies et les délais étaient non-négociables.

Ils s'activent donc une bonne partie de la nuit et "sont sur les rotules", explique même l'un des garants du grand débat. Sachez que pour classer l'ensemble des propositions, il n'y a pas de top 10, pas de grande synthèse générale du grand débat mais plusieurs synthèses, une pour chaque forme de contributions.