publié le 31/03/2019 à 15:43

Et après ? Le grand débat s'est terminé mais Emmanuel Macron continue d'aller à la rencontre des Français. "Il va falloir en sortir", prévient Bruno Retailleau. Le président du groupe Les Républicains au Sénat regrette que le grand débat se soit "transformé très vite en show présidentiel".



Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 31 mars, il ajoute que "le naturel est revenu au galop et la figure du président de la République s'est imposé au centre de tout (...) Je pensais qu'il s'agissait de redonner la parole aux Français et on a eu la monopolisation de la parole par le président de la République".



Bruno Retailleau estime que "la démocratie française est essoufflée, il faut retrouver un moyen d'articuler mieux la démocratie représentative. Les Français ont le sentiment que l'on gouverne sans eux et contre eux (...) Le débat doit être un moment de vérité, le pire c'est qu'on les amène vers de fausses solutions".