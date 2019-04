publié le 01/04/2019 à 19:12

Carlos Ghosn est libre, mais toujours dans l’œil du cyclone : Renault vient d'effectuer un nouveau signalement auprès du parquet de Nanterre. L'ancien patron de Renault est poursuivi au Japon pour dissimulation de revenus, et abus de confiance aggravé.



En France, une enquête préliminaire a été ouverte au sujet de son somptueux mariage au Trianon au château de Versailles. Un nouveau soupçon porte cette fois sur plusieurs millions d'euros qui auraient servi à l'achat d'un yacht.

Selon les informations de RTL, Renault a alerté la justice vendredi 29 mars. Le constructeur automobile a découvert des transferts des fonds suspects, plusieurs millions d'euros désignés comme "des primes de performances" versés au distributeur commercial des marques du groupe automobile, situé à Oman, au Moyen-Orient.

De son côté, Nissan a également établi que sa propre filiale régionale avait effectué des paiements suspects de plus de 30 millions de dollars, soit environ 35 millions d'euros. Une somme qui n'aurait pas suivi le "circuit classique", mais ce qu'on appelle "le centre de coûts du président" : une caisse réservée aux paiements d'urgence, mais dans laquelle le patron avait la possibilité de puiser.



De plus, les éléments adressés par Renault au parquet suggèrent que l'essentiel des fonds ont ensuite été transférés à une société libanaise contrôlée par des associés de Carlos Ghosn. L'argent aurait servi notamment, selon la presse japonaise, à l'acquisition d'un yacht pour le patron et sa famille.



Ces résultats sont le fruit d'une enquête interne menée depuis novembre par Renault, qui vise à éplucher tous les comptes de l'ex-PDG. Ces derniers résultats seront communiqués au Conseil d'administration, qui se tiendra mercredi à Boulogne, au siège du constructeur.

