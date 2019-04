et Léa Stassinet

publié le 02/04/2019 à 06:47

"Quand on place sa maman en maison de retraite, ce n'est pas pour qu'elle finisse intoxiquée". La mère d'Emmanuel, souffrant d'Alzheimer, est l'une des cinq personnes décédées après une intoxication alimentaire au sein de l'Ehpad de la Chêneraie au Lherm (Haute-Garonne). Il a décidé de porter plainte.



Tout comme Huguette, dont la belle-mère a également été intoxiquée mais hors de danger. "C'est juste le minimum qu'on puisse faire pour essayer d'avoir un semblant de réparation. Les 5 qui sont décédés, on ne pourra jamais faire de retour en arrière mais bien sûr que l'on va porter plainte", affirme-t-elle.

Lundi 1er avril au soir, 19 autres pensionnaires de la maison de retraite étaient encore sous surveillance médicale. De quoi plonger tout le village dans l'incompréhension. "On est peinés, parce que ce sont des gens qui sont là pour être bien traités. Ça a retourné le cerveau de tout le monde ici", confie Joëlle, une habitante dont la belle-mère a résidé quelques temps dans cet établissement.

