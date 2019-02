L'ISF doit-il être rétabli pour ceux qui laissent dormir leur argent ?

publié le 05/02/2019 à 16:33

La loi "anti-casseurs" devrait être votée, ce mardi 5 février, à l'Assemblée Nationale malgré les critiques de certains députés de la majorité. Mais pour participer activement au grand débat, 25 d'entre eux, tous membres du groupe La République En Marche ont l'idée de ressusciter une forme d'ISF.



Le thème est cher aux "gilets jaunes". Il s'agirait d'obliger les plus riches à investir dans les petites et moyennes entreprises, comme l'explique Jean-François Césarini, qui porte ce projet.

Au micro de RTL, le député La République En Marche du Vaucluse explique ne pas vouloir remettre l'ISF tel qu'il était, "mais, on ne peut pas non plus ne rien faire". "On voit qu'il y a une vraie attente de justice sociale. Le président Macron a fait un pari. Il a dit : 'J'enlève l'ISF et vous allez voir, cet argent que je ne prélève pas en tant qu'État va rentrer dans l'économie réelle'", rappelle l'élu.

Pour ceux qui ont investi dans une TPE, PME ou jeune entreprise naissante, "vous ne payez pas d'ISF, prévient Jean-François Césarini. "Par contre, pour ceux à qui on a enlevé l'ISF et qui n'ont pas touché à leur argent et qui l'ont gardé sur des assurances vie, des placements, des actions au CAC40... On vous enlève l'impôt mais vous n'avez pas bougé, alors vous payez l'ISF comme avant".