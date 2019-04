Les actualités de 7 h 30 - Christian Jacob (LR) réclame une "nouvelle élection"

publié le 10/04/2019 à 08:14

C'est un réquisitoire particulièrement virulent. Le président du groupe Les Républicains de l'Assemblée Christian Jacob a étrillé Emmanuel Macron mardi 9 avril à l'Assemblée nationale.



"En vérité, le contrat qui le lie aux Français, celui de son élection, est déchiré. Ce n'est plus réellement d'un débat dont le pays aurait besoin, mais d'une nouvelle élection", a lancé le chef de file des députés LR, après la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée à propos du grand débat.

"Pourquoi une élection? Simplement parce qu'en démocratie, l'élection est le seul juge de paix pour s'assurer de la légitimité d'un gouvernement", a expliqué Christian Jacob, sans préciser à quelle élection il se référait (présidentielle ou législative). Christian Jacob avait auparavant fustigé les premières années du quinquennat du président de la République, résultat, selon lui, "d'une double effraction : son élection et celle de sa majorité".

À écouter également dans ce journal

Violences conjugales - Un homme de 51 ans, soupçonné d'avoir abattu sa femme samedi 6 avril à Vidauban (Var) peu après une intervention des gendarmes pour la protéger, a été interpellé lundi 8 avril et placé en garde à vue. En cavale depuis samedi soir, cet infirmier avait engagé une course-poursuite avec les forces de l'ordre. En France, une femme meurt en moyenne tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-compagnon.



Israël - Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu est donné vainqueur des élections législatives par les projections des médias, qui le montrent mieux placé que son principal concurrent pour former une coalition de droite après comptage de 96% des votes.



Brexit - Les 27 de l'Union européenne devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit, assorti de conditions et dont la durée reste toutefois à déterminer, lors d'un sommet extraordinaire mercredi à Bruxelles, afin d'écarter le spectre d'un "no deal".