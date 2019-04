publié le 09/04/2019 à 19:46

Lundi 8 avril, sous la verrière du Grand Palais à Paris, le Premier ministre promettait de prendre en compte l'exaspération fiscale et de baisser les impôts. Aujourd'hui face aux députés, il a promis plus de service public.



"Notre service public se transforme, de plus en plus de services sont accessibles le soir, à distance, et c'est très bien ainsi", a déclaré Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. "Mais le service public ce n'est pas que du clic. Soyez assurés que dans les choix que nous aurons à faire, il s'agit de remettre du service public, des services publics et donc des fonctionnaires sur le terrain en leur donnant les moyens d'agir et de décider localement", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre présentait aujourd'hui un bilan du grand débat devant les députés. Il a annoncé que le chef de l'État comptait ouvrir de "grands chantiers", qu'il allait prendre des décisions immédiates qui seront "puissantes et concrètes" sans préciser de quoi il s'agissait exactement.