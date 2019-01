et Claire Gaveau

publié le 13/01/2019 à 18:33

Au lendemain d'un neuvième samedi de manifestations des "gilets jaunes" marqué par un regain de mobilisation, l'exécutif va avancer ses pions avec la publication d'une lettre d'Emmanuel Macron.



Le texte a été finalisé ce dimanche après-midi. Des proches du Président et quelques ministres en ont vu une première ébauche de deux pages et demi. Le chef de l'État invite tous les Français a participé au grand débat national, où qu'ils soient et quelle que soit leur opinion.

Les limites que pose Emmanuel Macron sont celles de la République : "Liberté, égalité, fraternité". Ces trois mots ne pourront pas être remis en cause. Pour le reste, des thèmes vont être mis en place comme la transition écologique, la démocratie, la citoyenneté et l'immigration, la fiscalité et les impôts ou encore l'organisation de l’État.

À chaque Français de s'en saisir dorénavant, de dire ce qu'il en pense, de donner ses idées. Emmanuel Macron promet qu'il en prendra compte.

