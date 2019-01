La cote de popularité d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe en hausse

publié le 11/01/2019 à 22:54

Emmanuel Macron et Édouard Philippe en légère progression. Malgré la crise des "gilets jaunes", la cote du président de la République et de son premier ministre se redresse après trois mois de baisse consécutive, selon un sondage YouGov diffusé ce vendredi 11 janvier.



Avec 21% de jugements positifs sur son action, le chef de l'État progresse fortement auprès des sympathisants de la droite (+14) et du centre (+4). Mais 72% (-4) des personnes interrogées jugent toujours négativement son action.

Édouard Philippe inverse également la tendance avec 22% d'opinions favorables. Le Premier ministre gagne auprès des proches de la droite (+11), mais cède du terrain à gauche (-5) et au centre (-3).

La confiance dans le gouvernement repart également à la hausse, avec 19% (+2) des personnes interrogées qui jugent positivement son action, contre 75% (-2) d'un avis contraire.

Un soutien aux "gilets jaunes" en recul

Par ailleurs, bien que toujours majoritaire, le "soutien" des Français au mouvement des "gilets jaunes" recule de 8 points en un mois à 62%, selon cette enquête pour le HuffPost et CNews.



Les Français sont en revanche partagés sur le "grand débat" voulu par l'exécutif pour trouver une issue à la crise : 40% comptent y participer, contre 39% d'un avis contraire et 21% ne savent pas encore.



La priorité durant cette consultation devrait selon eux être donnée à la fiscalité (27%), devant "la pratique de la démocratie et de la citoyenneté" (22%) et l'organisation de l'État et des services publics (22%).



Enquête réalisée du 4 au 7 janvier auprès de 1.027 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.