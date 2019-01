et AFP

C'était a priori un simple passant. À Strasbourg, un adolescent, âgé de 15 ans, a été gravement blessé au visage en marge de l'acte 9 des "gilets jaunes". Le garçon a été pris en charge, puis conduit à l'hôpital où il a subi une intervention chirurgicale, a précisé la police, qui n'était pas en mesure de déterminer la nature et les circonstances exactes de la blessure, ce dimanche 13 janvier.



Sur des photos et une vidéo postées sur Twitter, on voit un adolescent, la joue ensanglantée sur les quais entourant la Grande-Île. Selon un commentaire accompagnant la vidéo, l'adolescent aurait reçu un tir de lanceur de balles de défense "en plein visage".

Selon un témoin, le jeune homme n'avait rien à avoir avec la mobilisation des "gilets jaunes" et se trouvait dans le centre ville pour faire du "shopping". Une information également mise en avant par les secours. "C'est assez grave, c'est toute la mâchoire qui est atteinte (...) C'était un passant et pas un manifestant", explique une source.

Les faits ont été signalés au parquet de Strasbourg par une commissaire de permanence, a précisé une source policière. "Soit la responsabilité des policiers est engagée et le parquet peut saisir l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour déterminer les circonstances des faits, soit la nature de la blessure n'est pas en lien avec un tir de LBD et une enquête sera ouverte pour en déterminer la cause, soit c'est accidentel", a développé la police.

La mère attend de pouvoir s'entretenir avec son enfant avant de déposer plainte





Contacté, le directeur de garde des Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'a pas confirmé la prise en charge d'un adolescent pour ce type de blessure. Selon la police, le garçon était toujours hospitalisé dimanche aux urgences pédiatriques, où sa mère s'est rendue samedi. "Elle attend de pouvoir s'entretenir avec son enfant et avec les copains qui ont été témoins de la scène avant de déposer plainte", a dit la police.



Un rassemblement de 1.500 "gilets jaunes" à Strasbourg a été émaillé d'incidents : les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises, notamment sur les quais, pour disperser des groupes de manifestants voulant accéder au centre-ville ou à la gare.