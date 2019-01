publié le 13/01/2019 à 18:10

Lilian, 15 ans, a reçu un tir de lanceur de balles de défense en plein visage alors qu'il se trouvait à Strasbourg, en marge de l'acte 9 des "gilets jaunes". Selon les propos d'un témoin, l'adolescent était en ville pour faire du "shopping" avec certains amis. "Son copain sortait des soldes (...) J'ai fait toute la manifestation du samedi et ils n'avaient rien à voir, ils n'avaient pas de gilet jaune", explique-t-il sur RTL.



Des propos confirmés par la mère de famille au lendemain des faits. "Ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont arrêtés, ils étaient curieux, ils voulaient savoir ce qu'il se passait et c'est là que mon fils a reçu une balle. Il n'a rien compris", explique-t-elle au micro de RTL.

"Je suis en colère, poursuit-elle. Il n'était pas dans la manifestation, ce n'est pas un casseur mon gamin". C'est pourquoi, aujourd'hui, elle en "veut" à la police alors que les forces de l'ordre ont "défiguré son enfant". "Je comprends que les policiers soient excédés, je comprends qu'ils soient fatigués... Tout le monde en ras-le-bol de cette situation, mais il ne faut pas qu'ils mélangent tout le monde, c'est tout", attaque-t-elle.

Ils ont défiguré mon enfant La mère de Lilian, blessé lors de l'acte 9 à Strasbourg Partager la citation





Dès lors, elle attend surtout que les policiers en question "demandent pardon" à Lilian. "Mon fils va être mal pendant je ne sais pas combien de temps et je ne sais pas ce qu'il va se passer derrière", poursuit-elle.



Les faits ont été signalés au parquet de Strasbourg par une commissaire de permanence, a précisé une source policière alors que la nature et les circonstances exactes de la blessure demeurent inconnues à l'heure actuelle. "Soit la responsabilité des policiers est engagée et le parquet peut saisir l'Inspection générale de la police nationale, soit la nature de la blessure n'est pas en lien avec un tir de LBD et une enquête sera ouverte pour en déterminer la cause, soit c'est accidentel", a développé la police.