publié le 11/01/2019 à 21:09

Une petite phrase qui ne devrait pas passer inaperçue. À l'occasion de la traditionnelle galette organisé à l'Elysée, Emmanuel Macron a estimé que "beaucoup trop" de Français avaient oublié "le sens de l'effort".



"Notre jeunesse a besoin qu'on lui enseigne un métier et le sens de cet engagement qui fait qu'on n'a rien dans la vie si on n'a pas cet effort", a-t-il dit, devant les maîtres-boulangers réunis à l'Élysée pour cet événement annuel. Avant de poursuivre : "Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus, liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, il y a des devoirs".

C'est pourquoi Emmanuel Macron a loué le "sens de l'effort". "S'il n'y a pas ce sens là, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion, ce qui fait son histoire, son présent et son avenir".

"C'est un maillage unique dans les territoires" de ces professionnels qui "font du lien social", a-t-il ajouté. "Notre pays, dans ces moments difficiles, dit que ce lien, il ne veut pas le voir s'abattre. Quand je vois des gens qui s'attaquent aux commerces, ils ont compris l'inverse de ce pourquoi ils se battent parfois", a-t-il critiqué, en références aux dégradations contre des commerces commises lors des manifestations des "gilets jaunes".



"Le travail n'est pas seulement un élément économique, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Parce que ce sont des heures passées pour guetter un sourire, la satisfaction d'un client", a-t-il poursuivi, avant de partager avec les professionnels de la boulangerie deux galettes géantes républicaines - et donc sans fève ni roi, comme le veut la tradition depuis plus de 40 ans à l'Élysée.