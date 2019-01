publié le 11/01/2019 à 11:04

Ils sont peu à en savoir quelque chose : la lettre préparée par le président de la République "en cours d’achèvement" selon l'un des rares qui participe à sa rédaction, elle devrait paraître d’ici à lundi, puisque le coup d’envoi du grand débat sera donné en début de semaine prochaine.





Mais, signe de l’importance de l’enjeu, si Emmanuel Macron a l’habitude de consulter largement son entourage avant ses expressions solennelles, ils sont cette fois-ci "très peu dans la boucle", selon les termes d’un proche d’Édouard Philippe. "Ce que je peux au moins vous dire c’est que le président de l’Assemblée Nationale, Richard Ferrand, ainsi que le patron du Modem François Bayrou prêtent main forte au président comme ils l’avaient fait pour ses annonces au début du mouvement des "gilets jaunes".

Bref, deux politiques expérimentés qui revendiquent l’un comme l’autre de parler clairement. Le but est avant tout de donner, avec des mots aussi simples que possible, les termes du débat, d’en définir les axes. L’entourage du chef de l’État se garde désormais de dire qu’il s’agit de le cadrer, comme l’avait annoncé l’Élysée dans un premier temps. Désormais on tâche de ne pas avoir l’air d’exclure arbitrairement des sujets, ensuite, donner des garanties de transparence aux Français après le couac de la mise en retrait de Chantal Jouanno. On ne sait d’ailleurs toujours pas qui supervisera l’organisation de ce débat à la place de la président de la commission nationale du débat public.

Lundi soir, la chaîne d'information BFMTV reviendra sur la saga Le Pen. Moins d’un an après la grande réconciliation entre Marine Le Pen, sa sœur Marie-Caroline et leur père Jean-Marie Le Pen, dont les photos prises juste après le séjour à l’hôpital du fondateur du Front National avaient été publiées sur papier glacé. Nos confrères de la chaîne d'information retracent l’histoire de cette saga politico-familiale à partir de l’entrée de Marine Le Pen en politique, dans le but de succéder à son père.



Le documentaire recèle d’anecdotes savoureuses, comme celle-ci rapportée par Florian Philippot, à l’époque bras droit de la présidente du FN. Il évoque la période où Jean-Marie Le Pen multipliait les dérapages et nuisait beaucoup à sa fille. Ce jour-là, "le Menhir" comme on l’appelle au Rassemblement national, avait préparé une petite vidéo comme il les aime sur la devise de Vichy. Mais Florian Philippot a plus d’un tour dans son sac et a décidé de... "planter" volontairement le site du FN pour éviter la diffusion de la vidéo.