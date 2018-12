et Lucie Valais

Ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais se préparer à une journée de violences. C'est le mot d'ordre d'Emmanuel Macron, qui ne s'adressera aux Français qu'en début de semaine prochaine pour ne pas en rajouter, explique le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Mais il faut assurer la sécurité des Français face à l'acte 4 de la mobilisation des "gilets jaunes". Et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur redoute, ce vendredi matin, les casseurs.



Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a résumé la situation en une seule formule lapidaire : "Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs". Une phrase qui pointe la mutation qu'a connue le mouvement des "gilets jaunes". De 282.000 personnes décomptées le 17 novembre, ils ne seraient aujourd'hui plus que 10.000 selon le ministre de l'Intérieur. Moins nombreux, mais bien plus radicaux.

Comme par exemple, cet homme interpellé hier : un "gilet jaune" qui appelait à affronter les forces de l'ordre et chez qui les policiers ont retrouvé deux armes de poing. Christophe Castaner estime qu'ils seront plusieurs milliers à Paris : des casseurs, des black-blocs et des membres de l'ultra-droite.

Enfin, les méthodes d'intervention vont changer : interpeller plus vite, être plus mobile... pour éviter que la situation ne dégénère. Christophe Castaner va aussi porter plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour avoir dit à l'Assemblée, que c'étaient "les petits casseurs de monsieur Castaner qui avaient saccagé l'Arc de Triomphe", samedi 1er décembre.

"Gilets jaunes" - Vingt-huit cocktails Molotov "prêts à l'emploi" et trois bombes artisanales ont été saisis vendredi matin sur un rond-point occupé par des "Gilets jaunes", à Montauban, à la veille d'une nouvelle manifestation, ont annoncé le préfet du Tarn-et-Garonne et le procureur de la République.



Justice - Nordahl Lelandais est entendu par les juges grenoblois en charge de l'affaire Maëlys. Il a été mis en examen pour agression sexuelle après la découverte dans son téléphone portable d'une nouvelle vidéo d'attouchements, concernant cette fois sa filleule âgée de quatre ans.



Téléthon - La 32e édition du Téléthon démarre ce soir et durera jusqu'à dimanche, avec un numéro : le 36 37 pour faire progresser la recherche sur les maladies rares.