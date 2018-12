et AFP

publié le 07/12/2018 à 05:21

Sa prise de parole était attendue de toutes les parties en pleine crise des "gilets jaunes". Emmanuel Macron est resté muet, un silence jugé assourdissant par les manifestants en colère. Le chef de l'État va y remédier en s'adressant à la nation au sujet des "gilets jaunes" en début de semaine prochaine.



C'est Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale et proche d'Emmanuel Macron qui l'a annoncé à l'AFP ce vendredi 7 décembre. Emmanuel Macron s'exprimera "en début de semaine prochaine" sur la crise des "gilets jaunes", le chef de l'Etat ne souhaitant "pas mettre d'huile sur le feu" avant les manifestations de samedi, a-t-il indiqué.

"Après différents échanges et un tour d'horizon,le Président, lucide sur le contexte et la situation, ne souhaite pas mettre d'huile sur le feu et par conséquent n'a pas l'intention de s'exprimer avant samedi", a déclaré Richard Ferrand. "À l'inverse, en début de semaine prochaine, il sera amené à s'exprimer", a-t-il ajouté.