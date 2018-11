publié le 26/11/2018 à 07:02

On en sait plus sur le profil des casseurs. Contrairement à ce que disait Christophe Castaner samedi 24 novembre, lors du deuxième acte de la grande mobilisation des "gilets jaunes", le profil des 101 personnes interpellées à Paris est bien disparate.



Une immense majorité des manifestants placés en garde à vue sont considérés comme des "suiveurs". Entendez par là des hommes et des femmes venus de régions et sans antécédent judiciaire, qui se sont laissés griser par des leaders plus radicaux.

Ces derniers appartiendraient à l'ultra-gauche, comme en témoignent les signes distinctifs qu'ils arboraient au moment de leur interpellation. Ils sont plus jeunes, entre 25 et 30 ans, mais surtout plus déterminés alors que certains ont reconnu qu'ils étaient venus sur les Champs-Élysées pour faire des dégâts.

8.000 manifestants à Paris

Des profils assez loin donc de la "peste brune" dénoncée par Gérald Darmanin dimanche 25 novembre lors du Grand Jury alors que le gouvernement n'avait cessé de critiquer les casseurs de l'ultra-droite.



L'acte 2 du mouvement des "gilets jaunes", qui protestent contre la hausse des prix du carburant et plus largement contre la baisse du pouvoir d'achat, a réuni plus de 100.000 personnes à travers la France, dont 8.000 à Paris.