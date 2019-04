publié le 15/04/2019 à 08:33

Après trois mois à la tête de Renault-Nissan-Mitsubishi, Jean-Dominique Senard assure ce lundi 15 avril au micro de RTL qu'"il n'y a pas de volonté de domination" à l'égard de Nissan. "Les choses fonctionnent bien avec Nissan et Mitsubishi", précise-t-il. Après le scandale judiciaire sans précédent Carlos Ghosn, Jean-Dominique Senard "voudrai(t) qu'on fasse table rase du passé et qu'on pense un peu à l'avenir" pour retrouver l'esprit de l'Alliance. Le nouveau patron de Renault-Nissan-Mitsubishi veut en effet réinstaurer une sorte de respect à l'égard de ses partenaires Nissan et Mitsubishi et appeler au calme. "J'ai passé une grande partie de mes jours et de mes nuits à remettre l'alliance à l'endroit", assure-t-il.



Concernant le traitement judiciaire de Carlos Ghosn au Japon, le nouveau patron de l'Alliance a confessé "qu'à titre personnel on ne peut souhaiter ça à personne". Il assure néanmoins que l'enquête interne lancée par l'Alliance n'est pas là pour juger. "Nous ne sommes pas là pour nous ériger en juge", tient-il à réaffirmer. "En revanche, lorsqu'un certain nombre de faits sont mis sous vos yeux et lève des questions en lien avec l'objet social de l'entreprise, il est du devoir du conseil et de son président de le signaler aux autorités judiciaires", reconnaît Jean-Dominique Senard.

Le nouveau patron de l'Alliance appelle toutefois au "respect de la présomption d'innocence". À ses yeux, "le conseil (d'administration de l'Alliance, ndlr) n'est juge ni partie, il doit simplement protéger l'entreprise". Si Jean-Dominique Senard reconnaît qu'il y a des systèmes judiciaires qui ne sont "pas chaleureux", il ne souhaite pas lancer de message public, car cela aurait pour conséquence selon lui d'obtenir "l'inverse de ce que l'on recherche". Le patron de l'Alliance ne souhaite pas s'opposer franchement à la justice japonaise et ménage les susceptibilités.