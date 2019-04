publié le 14/04/2019 à 18:32

On ne sait toujours pas quand Emmanuel Macron fera ses annonces après le grand débat. Rien ne filtre sur la date, le lieu et le contenu de sa prise de parole. Seule certitude : c'est imminent. Le Président va parler demain soir, mardi au plus tard. Emmanuel Macron, à l'heure qu'il est, n'a pas encore choisi parmi toutes les options qui s'offrent à lui.



Le plus probable, c'est qu'il prenne la parole en deux temps. D'abord une allocution très solennelle, avec les grandes mesures et la vision pour la suite du quinquennat, avant une deuxième étape sous forme de débat ou de conférence de presse pour lever toutes les interrogations et les doutes des Français.

"C'est l’acte 2 du quinquennat qui s'ouvre", dramatise un ministre. Certains proches poussent pour s'en tenir à une allocution très politique. "C'est au Premier ministre de se débrouiller avec les détails techniques", peste un conseiller du Président.

"Il y aura bien des mesures à impact immédiat et d'autres à plus long terme", explique un conseiller. Baisses d'impôts, gestes pour les retraités ou pour les familles monoparentales... Le chef de l'État a le choix. Mais il le sait, il y aura toujours des mécontents chez les Français, mais aussi dans sa majorité, à droite ou à gauche.



Le carnet de chèques ne suffira donc pas. Par exemple, la question du référendum est encore sur la table, selon les informations de RTL "C'est une connerie, peste un conseiller, mais le Président n'a pas encore renoncé."

