publié le 10/04/2019 à 06:30

Un compte-à-rebours enclenché. Dès le lancement du grand débat national le 15 février dernier, la question de la sortie a été soulevée à plusieurs reprises : quelles mesures, quelle application, quelle échéance... Autant de questions qui sont toujours d'actualité, maintenant que la fin des débats est actée.



Certains "gilets jaunes" semblent peu convaincus. "Deux mois de débat pour que la première information à ressortir, c'est une exaspération fiscale ? Mais le 17 novembre, on est descendu pour quoi ? À défaut de parler de violences, il aurait peut-être fallu nous écouter", ironise Jérôme Rodrigues, figure des "gilets jaunes". Il estime que le grand débat a été une "perte de temps et d'argent", sur BFMTV.

Il s'est notamment étonné de voir certaines demandes des "gilets jaunes", absentes des conclusions annoncées par Édouard Philippe, comme le référendum d'initiative citoyenne (RIC).

Un référendum pour redorer l'image de Macron ?

L'opposition réclame pour sa part la mise en place d'un référendum. Emmanuel Macron doit désormais proposer un référendum pour "refonder (sa) légitimité politique", a estimé ce mardi 9 avril, le chef de file des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau.



"On ne peut pas sortir d'une crise politique sans refonder la légitimité politique, notamment du président de la République, qui a focalisé beaucoup de haine, sans doute injustement parfois", a-t-il ajouté, disant penser "que le référendum est la bonne solution".



Sur RTL, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a estimé que "le débat a apporté au début un apaisement. Le danger, c'est que si la sortie du grand débat n'est pas à la hauteur des attentes, cet apaisement se transforme en grande déception et hier, ce n'était pas à la hauteur. On a un Premier ministre qui a enchaîné des banalités sans qu'il y ait aucune précision".